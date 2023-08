En weg is de neus van Churchill: vrijwilligers Frits en Gerard proberen 'pijlsnel' historische tekeningen te redden

Waarom wil deze stichting de schilderingen bewaren?

Bijna nergens in Nederland heb je zo'n collectie aan schilderingen uit de Tweede Wereldoorlog. "We kunnen met de prenten mensen blijven bijpraten over hoe het in de oorlog ging", legt Frits uit. "Het laat zien hoe Everdingen is verbonden met oorlog. Waarom er jodensterren werden getekend door Duitse soldaten in dit kleine plaatsje. En waarom we niet moeten vergeten hoe belangrijk de vrijheid is die we nu kennen."