Utrecht in Inkt: hoe twee swastika's therapeutisch werken voor Madhawi (40)

Het is zomer en dat betekent meer korte mouwen, broeken en rokjes. Dat betekent dus ook meer huid én meer tattoos die je om je heen ziet. Maar wat zijn die verhalen achter die tattoos?

In de serie Utrecht in Inkt spreken we regiogenoten over één van hun tatoeages. Waarom en hoe hebben ze die laten zetten? Welk verhaal zit erachter? Elke week vind je op onze site/app en op onze Instagram op zaterdag om 08.30 uur een nieuwe aflevering.

Vandaag Madhawi, van wie ik foto's van haar tattoos tegenkwam op Instagram.