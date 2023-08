De visserij zit in de knel en dat merken de vishandelaren: 'Schol nu drie keer zo duur'

Die prijsstijging is al langer bezig. De handelaar ziet hoe snel het gaat. "Een jaar of tien terug verkocht ik drie kilo schol voor 10 euro, en die kosten nu 8,50 een kilo bij de inkoop. Dus drie kilo is 25 euro. Dat is drie keer zo duur." Dat merken de klanten ook, maar toch twijfelen ze niet aan het voortbestaan van de vishandel in Spakenburg. "Die prijsstijging is wel een beetje jammer, maar dit blijft wel. Ja hoor." De wens is hier misschien ook de vader van de gedachte, want of ze zonder vis zouden kunnen? "Nou, echt niet, nee."