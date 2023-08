Een meterslange ketting als danspartner tijdens straattheaterfestival Spoffin in Amersfoort

Estrella bindt haar meterslange ketting aan de barre in het danslokaal van het Amersfoortse cultuurcentrum. Door een paar keer sierlijk om haar as te draaien ketent ze zich vast aan de muur. Dan pakt ze haar viool en begint te bewegen. "In de voorstelling stel ik de vraag, wanneer verbindt de ketting en wanneer ketent hij. Het zijn allemaal kleine stukjes die verbinden, maar uiteindelijk kan het ook beperken. Met dat concept ben ik aan de slag gegaan. Wat is er mogelijk als ik vastzit, en wat is er niet mogelijk. Het ijzer van de ketting maakt ook het contrast nog harder, want het ijzer is hard. En om juist die verbintenis en die zachtheid te laten zien, dat contrast vind ik mooi."