Zoogdiervereniging slaagt nog niet in zenderen Utrechtse wolf

De wolf is een beschermd dier en mag niet verstoord, verjaagd of beschoten worden. Om een wolf te zenderen moet het dier beschoten worden met een verdovingspijltje. Daarna wordt een zender ingebracht. Vanaf dat moment kan gevolgd worden waar de wolf is, en of het steeds hetzelfde dier is dat honden opzoekt. De Zoogdiervereniging hoopt dat de wolf zodanig schrikt van de pijnprikkel van het schieten met een verdovingspijltje dat het dier mensen in het vervolg weer mijdt, wat natuurlijk gedrag is voor wolven. In Nederland zijn nog niet eerder wolven van een zender voorzien.