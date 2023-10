Fel protest tegen renteverhoging studieschuld: 'Het maakt me bang voor de toekomst'

Mok is naast ICT-student ook bestuurslid van de Utrechtse studentenbelangenvereniging VIDIUS. Ze maakt zich hard voor studentenwelzijn, zoals vandaag in de Hofstad. Toch leent ook zij al jarenlang bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). "Ja, ook ik heb een heel hoge studieschuld. Dat maakt me bang voor de toekomst. Als ik straks klaar ben, weet ik niet eens of ik een hypotheek kan krijgen of goed voor mezelf kan zorgen. Het maakt me heel verdrietig en gefrustreerd."