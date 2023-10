Oplichter maakte Amersfoortse ouderen geld afhandig met brutale babbeltruc, OM eist een jaar cel

Een oudere man in het centrum van Amersfoort trapte diezelfde dag in een vrijwel identieke smoes van de verdachte. Ook hij gaf de man 70 euro voor de trein. Dit keer woonde zijn moeder zogenaamd in Leidsche Rijn. Diezelfde dag wist hij zich naar binnen te praten bij meerdere bejaarde mensen. Hij vroeg of hij even mocht bellen of iets mocht drinken en stak in een onbewaakt ogenblik geld of portemonnees met inhoud in zijn zak.