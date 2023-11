File op Utrechtse snelwegen vermijden? Sluiproute door Vianen levert binnenkort een boete op

Zo'n beetje elke doordeweekse dag is het in de avondspits druk op de weg in Vianen. Niet alleen met mensen die in Vianen wonen, maar vooral met sluipverkeer. Buurtbewoners storen zich er al jaren aan en daarom komt er een verbod op sluipen. Waarom zo'n rigoureus verbod en kan je rond etenstijd nog op bezoek bij je tante? De vragen én antwoorden lees je hier.