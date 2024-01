Verbazing en boosheid over windmolenultimatum provincie Utrecht: gemeenten verzetten zich tegen plannen

Juist Woerden is een van de gemeenten die zich welwillend opstelt als het gaat om de opwekking van windenergie. Een meerderheid van de gemeenteraad wil onderzoeken of er in de polder Reijerscop windmolens kunnen komen. "Maar het gebied dat de provincie nu aanwijst, is bij ons vrijwel meteen afgevallen. De provincie heeft nog een keer bevestigd niet in te grijpen in gemeenten die zelf met windenergie bezig zijn, daarom maak ik mij geen zorgen dat dit plan serieus wordt", laat de wethouder weten.