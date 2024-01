Ondanks vuurwerkverbod meer vuurwerkschade in Amersfoort

De totale schade is 55.000 euro. De kosten zitten vooral in opgeblazen prullenbakken. Verder is er schade aan speeltoestellen, kunstgras en enkele abri’s. In de wijk Vathorst is een jongerenontmoetingsplek beschadigd. Ook zijn op 1 januari nog een aantal deelscooters in brand gestoken. Het schadebedrag kan nog oplopen, omdat vernielingen soms later wordt ontdekt.