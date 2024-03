Schat uit Romeinse Rijk gevonden in Utrechtse polder: 'Dit is Lord of the Rings 2.0'

Erik twijfelt eerst of het wel écht is wat hij ziet. "Zo'n grote, lompe ring had ik nog nooit gezien. Dit is Lord of the Rings 2.0." Hij besluit een foto in een aantal appgroepen te delen. "Ik kreeg meteen reactie: 'Hé, dat is Romeins', zei iemand." Heel zoekend Nederland is daarna ondersteboven van de vondst, blikt Erik terug. De Romeinse ring dateert uit 200-300 na Christus. "Ook in een internationale FaceBookgroep waren ze volledig flabbergasted."