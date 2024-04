Overvecht-Noord tóch niet gasvrij, Eneco trekt stekker uit warmtenet

Sinds 2021 onderzocht Eneco samen met de gemeente Utrecht of een warmtenet een betaalbare, betrouwbare en duurzame optie was om de wijk van het gas af te halen. "De aanleg hiervan is kostbaar, terwijl de warmtevraag in deze wijk relatief laag is", zegt Eneco in de persverklaring vandaag. Omdat de plannen nu van tafel zijn, is een merendeel van de wijk voorlopig nog op gas overgeleverd.