Zo moeten energieboswachters helpen om energieparken natuurinclusief te maken

Swarte laat een voorbeeld zien van een voormalige boomgaard in Cothen waar nu ongeveer 30.000 zonnepanelen staan. "Er was weinig natuur aanwezig. De mensen in de woonwijk hiernaast willen niet op de zonnepanelen kijken, nu is hier een mooie groene zone gekomen. Insecten en vogels genieten daar ook van." In het gras onder de zonnepanelen zit volgens Swarte weinig natuurwaarde. "Dus je moet het hier vooral hebben van de groenstrook rond het park."