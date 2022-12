Hans van Breukelen over Henk Fraser: 'De selectie is te groot om te managen'

Analist Gert Kruys heeft zich verbaasd over de Henk Fraser die hij bij FC Utrecht zag. "Hij leek niet zichzelf. Bij Sparta was hij een stoïcijnse veldheer. Bij FC Utrecht was hij heel onrustig. Je vraagt je af of hij misschien last heeft gehad van het feit dat de selectie veel te groot is." Van Breukelen denkt van wel. Hij denkt dat er door de grootte van de groep teveel ontevreden spelers zijn. "Een groep van 20, maximaal 24 plus drie keepers, dat is een stuk makkelijker te managen. De eerste elf zijn je vrienden, de nummers 12 tot 16 ook nog wel. Maar de rest niet."