Jonge Democraten voert actie met tentenkamp in polder Rijnenburg

Het bouwen van woningen in polder Rijnenburg is omstreden. Een deel van de partijen wil er woningen, maar een ander deel wil er windmolens en zonnepanelen. Daarnaast zijn er zorgen over de mogelijke risico's in het gebied. Zo is er sprake van bodemdaling in de polder en is er kans op wateroverlast, maar de Jonge Democraten zien daar geen problemen in. "Ja, het gebied ligt lager, maar als je gaat bouwen heb je een waterbuffer nodig. Daarnaast zien wij een kans in het aanleggen van een roeibaan. Hier wacht Utrecht al jaren op en de locatie is prachtig."