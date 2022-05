Petitie behoud veerpont Nieuwer ter Aa ruim 5000 keer ondertekend: 'Ik gebruik het pontje elke dag'

Na het ontkrachten van de argumenten van Rijkswaterstaat, rijst bij Van Kuyk de vraag: waarom moet de pont uit de vaart? Er is hen verzekerd dat het geen financiële aanleiding heeft, maar Van Kuyk gelooft dat niet helemaal. ''Ik denk dat het een bezuiniging is.'' Een alternatief voor het behouden van een verbinding op deze plek is een fietsbrug . ''Maar ook dan mag de pont pas uit de vaart als deze brug er is'', zegt Van Kuyk stellig. Veneklaas ziet een fietsbrug in de toekomst best voor zich. Maar: ''Daar is wel geld en tijd voor nodig. Dat gaat minstens een paar jaar duren.''