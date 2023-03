Veel jonge kiesgerechtigden in onze provincie, wat vinden zij belangrijk?

Hoe ouder de Utrechter, hoe sterker de afkeer van de wolf. Na 150 jaar is er in Nederland een roedel met jongen en de wolf is gezien in de provincie Utrecht. Daar zijn vooral veehouders niet blij mee. Zo vertelde een paardenhouder tijdens een demonstratie tegen de wolf in Amersfoort: "Wat ik het liefst wil? Dat is precies wat niet mag, maar wat mij betreft mag 'ie dood. Alleen dan heb ik rust."