Geen provincie zo verdeeld als Utrecht: 'De kloof tussen stad en platteland verkleinen, dat zal de opdracht worden'

Dat BBB en GroenLinks niet overal hetzelfde over denken is duidelijk, beaamt BBB-leider Verleun. Met name als het gaat over de aanpak van de stikstofproblematiek en de gevolgen voor de agrarische sector in de provincie staan de twee grootste partijen tegenover elkaar. Maar waar Van Essen al een handreiking deed, laat ook Verleun wat bewegingsruimte. "Dat we niet precies dezelfde visie hebben mag duidelijk zijn, maar of we er daardoor ook niet uit kunnen komen weet ik niet. Dat sluit ik zeker niet uit."