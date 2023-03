Rondvaartboten van Schuttevaer keren terug op oude nest, nu Utrechtse singel weer rond is

Nu, drie jaar later, reden voor Schuttevaer om de oorspronkelijk opstapplek weer in te nemen. Toeristen kunnen vanuit winkelcentrum Hoog Catharijne met een trap of lift naar de boot. Ook heeft Schuttevaer een klein winkeltje in Hoog Catharijne, waar toeristen terecht kunnen voor souvenirs. De opstapplek aan de Oudegracht blijft ook gewoon bestaan.