Schimmelhooligans en paddenstoelenjassen: hoogleraar maakt zich niet druk om uitbraak

In de praktijk heeft Candida auris alvast één horde genomen die bestrijden bemoeilijkt. De schimmel is resistent tegen sommige antischimmelmiddelen. "Daar moet we heel kritisch over nadenken", zegt Wösten. En dan met name over het gebruik van schimmelbestrijdingsmiddelen. "Wat gebruiken we in de landbouw bijvoorbeeld? En wat gebruiken we als geneesmiddel? Hoe kunnen we daar met zijn allen mee omgaan en kunnen we misschien ook nieuwe geneesmiddelen tegen schimmels ontwikkelen?" Volgens het RadboudUMC overlijdt zo'n 35 procent van de patiënten bij wie Candida auris in de bloedbaan komt.