Utrecht blijft afwijken van Participatiewet en zet het versoepelde bijstandsregime voor jongeren voort

De gemeente concludeert na de evaluatie ook dat het toepassen van de inkomstenvrijlating een positief effect heeft op de jongeren. Ze geven aan dat de extra inkomsten nodig waren om in hun levensonderhoud te voorzien of om schulden af te lossen. Ook zorgt werken voor meer sociale contacten en een gevoel van voldoening. "Indien er geen inkomstenvrijlating was toegepast, was het onwaarschijnlijk geweest dat een aantal van de jongeren naast de bijstand was gaan werken", schrijft Voortman aan de gemeenteraad.