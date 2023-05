Interpol neemt Heulmeisje mee in campagne om vermoedelijke vrouwenmoorden op te lossen

De oudste zaak, die rond het zogenoemde Heulmeisje uit Maarsbergen, is al een mysterie sinds 1976. Op zondag 24 oktober 1976 vonden wandelaars bij parkeerplaats De Heul langs de snelweg A12 het lichaam van een meisje. Ze was verstopt onder aarde en takken. Het werd nooit duidelijk wie zij is of wie er verantwoordelijk was voor haar dood. Ook is niet officieel vastgesteld dat ze is vermoord.