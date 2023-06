Ontsnapte Stellers zeearend na landelijke zwerftocht eindelijk gevangen in Vijfheerenlanden

De roofvogel werd verzwakt ontdekt in een boom op zo’n 8 à 9 meter hoogte in Schoonrewoerd op de rand met Gelderland. Dierenarts Peter Klaver uit Dodewaard werkte vandaag toevallig in Utrecht om een geit en alpaca te behandelen. “Zijn rechtervleugel hield de vogel van zich af. Dat kan betekenen dat hij mogelijk pijn had", zegt hij tegen RTV Utrecht. "Een blaaspijpje bleek onvoldoende, het duurde echt even voordat we hem konden vangen. Uiteindelijk is er een verdovingsgeweer opgehaald uit een kluis. Hiermee heb ik hem verdoofd en uit de boom kunnen schieten.”