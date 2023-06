Let op met barbecueën op droge en warme dagen: 'Zorg in ieder geval dat je een emmer bij de hand hebt'

Wijnand van Triest, eigenaar van Camping de Grebbellinie, maakt heel wat mee op zijn terrein in Renswoude. Maar zoals nu, met een paar zonnige dagen achter elkaar, let hij heel goed op. "Het is vooral in de weekenden heel druk, veel mensen die gaan barbecueën. Dat is wel een dingetje ja, we adviseren altijd een emmer water bij de hand te houden mocht het gras gaan branden of wat dan ook. Je moet in ieder geval iets bij de hand hebben."