Verdacht familielid van mishandelde man in Maarssen: 'Ik ben niet gevaarlijk'

Ondanks de opgevoerde argumenten voor tijdelijke vrijlating besloot de rechtbank toch de 21-jarige verdachte vast te houden. Ze wogen daar de geschokte rechtsorde stevig in mee. Net als het feit dat het om een strafbaar feit binnen de familiesfeer gaat. De voorzitter tegen de verdachte: "Ook het element dat de mishandeling voorbereid is, maakt het schokkend. Net als de locatie: op een openbare weg. Of u daar wel of niet was, is nu niet meegenomen." Dat wordt later, tijdens de inhoudelijke zitting, beslist.