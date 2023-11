Bewoners Utrechtse schimmelflats krijgen groot deel huur terug

Utrecht - Het gerechtshof in Arnhem heeft bewoners van een flat in Overvecht voor een groot deel in het gelijk gesteld. De bewoners klaagden dat woningcorporatie Bo-Ex niets deed aan schimmel, tochtklachten en brandonveiligheid. Eerder gaf de kantonrechter de bewoners ongelijk, maar het gerechtshof heeft in hoger beroep een andere keuze gemaakt.