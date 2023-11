De Pissende IJsbeer blijft nog even in Amersfoort

Florentijn Hofman, de kunstenaar die beroemd werd om zijn gigantische badeenden, maakte het werk voor museum Flehite. Museumdirecteur Paul legt uit: "Dit beeld vertelt in een notendop waar het in onze wereld over gaat. Over ijskappen die smelten, een natuur die lijdt, ijsberen wiens leefomgeving steeds kleiner worden."