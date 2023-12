Verdachte van partnermoord Overvecht wil nu alles vertellen: 'Ik heb veel waarheden achtergehouden'

Utrecht - De 44-jarige Utrechter die op 24 januari zijn vriendin heeft doodgestoken in haar appartement aan de Mexicodreef in Overvecht, heeft daarover niet de hele waarheid verteld. Dat bekende hij vanmiddag in een tussenzitting in zijn zaak in de Utrechtse rechtbank. Op advies van zijn vorige advocaat hield hij tijdens eerdere verhoren dingen achter.