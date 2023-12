Kersverse coffeeshophouder bouwt eigenhandig Utrechtse wietwinkel: 'Het wordt net een apotheek'

In Utrecht is ruimte voor maximaal zeventien coffeeshops. Momenteel zijn dat er elf. Met de aanstaande openingen aan de Griffioenlaan en de Elektronweg komen daar dus twee bij. "Het is belangrijk dat het aantal coffeeshops in de stad past bij de vraag", legt een woordvoerder uit. "Te weinig aanbod in de stad kan namelijk negatieve gevolgen hebben. Denk aan illegale verkooppunten en een hoge (verkeers)druk op bestaande shops. En dat kan weer tot meer overlast leiden."

Voor de Griffioenlaan is gekozen, omdat die plek aan verschillende uitvalswegen ligt en er geen woningen zijn in de directe omgeving. De afhaalcoffeeshop blijft voor een periode van maximaal tien jaar. Hiervoor is onder meer gekozen om de ontwikkeling van de A12-zone niet te belemmeren.