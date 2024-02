Geen subsidie meer voor festival, want directeuren verdienen te veel

Voor dit jaar kan het festival volgens Konijnenbelt nog doorgaan. De afgewezen subsidieaanvraag heeft pas gevolgen vanaf 2025. Daarnaast heeft het festival zes weken de tijd om bezwaar te maken. "Daar gaan we het met het bestuur snel over hebben. We gaan kijken of we formele aanknopingspunten zien waar we bezwaar op kunnen maken", zegt Konijnenbelt. "Wat mij betreft is die onderbouwing van onze begroting een formeel aanknopingspunt."