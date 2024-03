Terrasseizoen op punt van beginnen: dit betaal je in Utrecht voor je drankje

De meeste ondernemers geven aan dat ze niet onder een prijsstijging uitkunnen. Dat heeft te maken met een aantal oorzaken. Zo kreeg het horecapersoneel volgens de nieuwe cao per 1 januari een loonsverhoging van 8 tot 12 procent. Daarnaast rekenen leveranciers hogere inkoopprijzen en is het feit dat Oekraïne, een belangrijke graanproducent, nog steeds in oorlog is ook van invloed.