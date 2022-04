Nieuwegein stemt vóór opkoopbescherming, bewoningsplicht voor woningen tot 440.000 euro

Wethouder Hans Adriani ziet dat woningen voor starters en mensen met een middeninkomen erg schaars zijn in Nieuwegein, terwijl er veel vraag naar is. "Het is extra zuur dat men voor deze betaalbare woningen moet concurreren met beleggers die de woningen willen gaan verhuren. Beleggers kunnen woningen zonder ontbindende voorwaarden kopen en hogere prijzen bieden. Met de opkoopbescherming willen we hier iets tegen doen", zei hij eerder tegen RTV Utrecht.