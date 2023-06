Na 10 jaar regenboogzebrapad in Utrecht worden 'sommige mensen nog boos van veelkleurigheid en diversiteit'

Er speelt nog veel meer, wil Zwanenberg zeggen. Een groep die het bijvoorbeeld lastig heeft, zijn 50-plussers. Van den Berg zet zich met Team Roze50+ Midden-Nederland voor hen in. "Dat zijn vaak mensen die vroeger in de kast zaten, en er later uitkwamen. Maar eenmaal in een verpleeg- of verzorgingstehuis kunnen of durven ze er moeilijk over praten. En zitten ze eigenlijk weer in die kast."