Politie krijgt 30 tips binnen over Heulmeisje

Bilthoven - De politie heeft inmiddels dertig tips gekregen over het zogenoemde Heulmeisje. De tips over het meisje dat in 1976 dood werd gevonden bij een parkeerplaats langs de A12 bij Maarsbergen kwamen binnen via de campagne 'Identify My', die begin mei van start ging. Of er bruikbare tips tussen zitten, wordt nu onderzocht.