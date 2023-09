21-jarige Maarssenaar zou zijn neef met loden pijp mishandeld hebben, OM eist 3,5 jaar cel

Ook als het slachtoffer, zicht- en hoorbaar geëmotioneerd, gebruikmaakt van zijn spreekrecht lijkt het de verdachte weinig te doen. Davey legt uit dat hij in de maanden na de mishandeling angst had om over straat te gaan en dat hij thuis meerdere malen controleert of alles wel dicht is. "Ik heb last van onzekerheid, onzeker of ik wel een goed mens ben. Mijn zoon had geen vader kunnen hebben."