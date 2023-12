Utrecht komt met regeling om wolf te weren

Het gebeurt ook in onze provincie regelmatig: een wolf die schapen of andere dieren doodbijt. In de maand september was het zelfs 32 keer raak , bleek uit dna-onderzoek van BIJ12, het bureau dat voor de overheid wolvenzaken afhandelt. De provincie komt daarom nu met maatregelen, waarbij per boer een maximaal bedrag van 20.000 euro beschikbaar is.