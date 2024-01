Pissende IJsbeer vertrekt uit Amersfoort maar waar naartoe? 'Met twee partijen in gesprek'

"Het moet schuren, de ijsbeer plast net zo hufterig als wij met de wereld omgaan", vult kunstenaar Hofman aan. "Dat is de humor. Vroeger had je achterop de Kuifje het knipoogje van Ernst, dit is een grote knipoog. " Beelden van de ijsbeer gingen de wereld over, het was niet het primaire doel maar er is wel op ingespeeld, geeft Hofman toe. "Dat heb ik niet perse voor ogen gehad, dat is een beetje geluk geweest. Kunst heeft normaal gesproken geen doel. Maar hij contrasteerde vooral mooi bij het museum, je maakt het voor de lokale bevolking. De moeder die met haar kind de hoek om komt fietsen en wedden of de ijsbeer plast of niet."