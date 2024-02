Verdachte partnermoord: 'Ik heb nooit de wens en intentie gehad om dit te doen'

Jurgen G. is afgelopen maand op eigen verzoek opnieuw verhoord bij de politie. Eind vorig jaar verklaarde hij dat hij eerder niet de hele waarheid had verteld over wat er in het appartement van Rubia was voorgevallen. Het slachtoffer had vele steekwonden in haar bovenlichaam, benen en armen. In een nieuw verhoor wilde hij details over het fatale incident vertellen.