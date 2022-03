Rusthof-directeur keert definitief niet terug na omstreden spirituele sessie op begraafplaats

Een spirituele groep van zes personen deed in de avond van 11 september buiten openingstijd onderzoek naar energieën van overleden personen op begraafplaats Rusthof in Leusden. De directeur van Rusthof had daar groen licht voor gegeven, maar nabestaanden wisten van niets. In totaal deed de groep drieënhalf uur onderzoek, waarbij ze balletjes met lampjes gebruikten die op zouden lichten als er bepaalde energieën waargenomen zouden worden. De spirituele sessie kwam aan het licht toen een vader begin oktober bij het graf van zijn kind een camera vond en zo ontdekte dat de groep zich in het donker ook bij de kindergraven had opgehouden. Dat leidde tot verontwaardiging, boosheid en verdriet bij nabestaanden.