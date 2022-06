Nieuwegeinse coalitie wil door op dezelfde voet met (bijna) dezelfde wethouders

In het coalitieakkoord 'Meer voor elkaar' staan de plannen voor Nieuwegein voor de periode 2022-2026. De titel heeft een dubbele betekenis. "We willen er in Nieuwegein meer voor elkaar zijn en we willen de komende vier jaar nog meer voor elkaar krijgen", valt te lezen.

De partijen hebben afspraken gemaakt 'op hoofdlijnen', wat betekent dat er ruimte is voor de gemeenteraad en inwoners om met nieuwe ideeën te komen en mee te praten over de precieze invulling van coalitieplannen. Daar is ook geld voor apart gehouden."