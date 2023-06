Hitte in Utrecht: laatste tropische dag op komst

Het is tropisch warm in De Bilt. Iets na 14.00 uur tikte het weerstation de 30 graden Celsius aan, is te zien bij Weerplaza. Elders in Nederland is zelfs een regionale hittegolf een feit, namelijk in Woensdrecht. Om 13.10 uur had weerstation in Noord-Brabant met 30,1 graden de primeur om als eerste aan de definitie van een hittegolf te voldoen. Voor een hittegolf moet het vijf dagen op rij 25 graden of meer zijn en op drie dagen daarvan moet de temperatuur stijgen naar 30 graden of meer.