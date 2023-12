Raad Amersfoort stemt ondanks referendum wel in met parkeerplannen

De uitslag van het referendum was duidelijk: 76 procent van de inwoners is tegen de plannen. Vooral de onduidelijkheid over de uitvoer kon op veel kritiek rekenen. Want hoe duur worden de vergunningen? Moeten bezoekers straks betalen? Wanneer is mijn wijk aan de beurt? Antwoorden op die, en nog vele andere vragen, zouden in een later stadium pas komen.