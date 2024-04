Aardgasmislukking Overvecht zorgt voor spanning tussen gemeente Utrecht en Eneco

Vorige week besloot Eneco zelf naar buiten te brengen dat het project in Overvecht-Noord is stopgezet, zonder overleg met de gemeente. "We hebben in het overleg met de gemeente al eerder aangegeven dat de betaalbaarheid van een warmtenet in Overvecht een uitdaging was. Vlak voordat wij dit nieuws naar buiten brachten, hoorden we via externen dat de gemeente met andere partijen overleg had gehad over onze rol. Dat we bijvoorbeeld niet transparant zouden zijn over de kosten." Niet netjes, vindt Wit van Eneco. En dus bracht het energiebedrijf zelf het nieuws naar buiten.